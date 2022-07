Akkoord over gasbesparingsplan EU

'Zeer verheugd'

'Ik ben zeer verheugd over de goedkeuring door de Raad van de verordening van de Raad betreffende gecoördineerde maatregelen ter vermindering van de vraag naar gas', stelt Von der Leyen.

Winter

'Het politieke akkoord dat de Raad in recordtijd heeft bereikt, gebaseerd op het voorstel van de Commissie "Bespaar gas voor een veilige winter", dat vorige week is ingediend, zal zorgen voor een ordelijke en gecoördineerde vermindering van het gasverbruik in de hele EU als voorbereiding op de komende winter. Het vormt een aanvulling op alle andere maatregelen die tot dusver in het kader van REPowerEU zijn genomen, met name om de gasvoorzieningsbronnen te spreiden, de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen te versnellen en energie-efficiënter te worden', zegt Von der Leyen.

'15% gas besparen'

'De collectieve toezegging om met 15% te verminderen is zeer belangrijk en zal ons helpen onze opslag voor de winter te vullen. Bovendien geeft de mogelijkheid om een EU-waarschuwing af te kondigen die leidt tot verplichte vermindering van het gasverbruik in alle lidstaten een sterk signaal af dat de EU alles zal doen wat nodig is om haar voorzieningszekerheid te waarborgen en haar consumenten, of het nu huishoudens of de industrie zijn, te beschermen', zegt Von der Leyen.

Energiechantage Poetin

'Door samen op te treden om de vraag naar gas te verminderen, rekening houdend met alle relevante nationale bijzonderheden, heeft de EU de stevige fundamenten gelegd voor de onontbeerlijke solidariteit tussen de lidstaten in het licht van de energiechantage van Poetin. De aankondiging door Gazprom dat het de gasleveringen aan Europa via Nord Stream 1 verder stopzet zonder gegronde technische reden, illustreert het onbetrouwbare karakter van Rusland als energieleverancier. Dankzij het besluit van vandaag zijn we nu klaar om als Unie onze energiezekerheid op Europese schaal aan te pakken', aldus Von der Leyen.