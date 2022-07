Kogel door raam belandt in slaapkamer 1-jarig kind

In de nacht van woensdag op donderdag heeft er bij een woning aan de David Blesstraat in Den Haag tussen 03.45 en 04.00 uur een schietincident plaatsgevonden. Daarbij werd een kogel door een raam van een kinderslaapkamer geschoten, zo meldt de politie vrijdag.

Kogelinslag gevonden

De politie kreeg donderdagochtend de melding dat een bewoner die nacht knallen had gehoord. Ter plaatse is een kogelinslag aangetroffen. Bij het schietincident raakte niemand gewond. Wel raakte een woning beschadigd. De kogel is door een raam geschoten en kwam terecht in een kamer waar een 1-jarig kind lag te slapen. De politie is een onderzoek gestart en komt graag in contact met getuigen.