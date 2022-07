Brandalarm gaat af door rookverschijnselen in kelder B&B in Boxtel

De brandweer werd zaterdagmorgen gealarmeerd voor een brandmelding bij een B&B aan de Bosscheweg in Boxtel. In de kelder bij de sauna en het zwembad was rookontwikkeling waardoor het brandalarm werd geactiveerd.

Rook

In eerste instantie was het onduidelijk of het om stoom ging of rook, maar volgens de brandweer was het rook. De elektrische installaties werden uitgeschakeld en de kelder geventileerd waardoor de rook verdreven werd.

Gasten ongedeerd

Omdat niet exact bekend was waar de rook vandaan kwam is geadviseerd een monteur in te schakelen om eerste de installaties na te laten kijken voordat deze weer werden ingeschakeld. De aanwezige gasten van de B&B bleven ongedeerd. Ook de politie kwam ter plaatse poolshoogte nemen maar hun inzet bleek al snel niet meer nodig.