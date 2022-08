Dode bij schietpartij op straat in Tilburg

Bij een schietincident aan de Borselestraat in Tilburg is vanochtend vroeg een man overleden.

Het slachtoffer is ter plekke door toegesnelde hulpdiensten gereanimeerd en overgebracht naar een ziekenhuis, alwaar hij aan zijn verwondingen is overleden. De straat is afgezet en tactische en forensische rechercheurs zijn een onderzoek begonnen. Na het incident zijn twee donker geklede mannen gevlucht. Naar hen wordt nog gezocht. Over de aanleiding is nog niets bekend.