Spoedeisende hulp in Zoetermeer twee maanden deels dicht om personeelstekort

Vanwege de combinatie van landelijke krapte op de arbeidsmarkt en ziekteverzuim, is er een tekort aan gespecialiseerd personeel (SEH-artsen) ontstaan op de spoedeisende hulp (SEH) van het LangeLand Ziekenhuis. Daarom is besloten om de afdeling drie dagen in de week te sluiten (dinsdag 8.00 uur tot vrijdag 8.00 uur) van 2 augustus tot 1 oktober 2022.