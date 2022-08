Drie tieners opgepakt voor in brand steken monumentale boom

In de nacht van donderdag 28 op 29 juli woedde er een flinke brand bij één van de oudste bomen van Nederland in natuurgebied ‘Het Wasven’ in Eindhoven. 'Gelukkig raakte niemand gewond, maar de boom liep zware beschadigingen op', zo meldt de politie woensdag.

Drie aanhoudingen

De politie Eindhoven ging uit van brandstichting en startte een onderzoek. Mede dankzij aandacht in de media meldden zich een aantal getuigen. 'Het onderzoek leidde vandaag tot de aanhouding van drie verdachten variërend in leeftijd van 16 tot 18 jaar. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit', aldus de politie.

De brandstichting vond in de nachtelijke uren plaats. De brandstichting had lokaal grote impact en leverde grote verontwaardiging en verdriet op. De boom heeft een monumentale status vanwege zijn leeftijd en is onderdeel van stichting Wereldboom.

De recherche beet zich vast in de zaak en bestudeerde alle getuigenverklaringen en beschikbare aanwijzingen in het onderzoek. Daardoor kwamen al snel diverse verdachten in beeld.

