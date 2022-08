Tarieven dierenartsen in twee jaar met 13% gestegen

Niet enkel kostenstijgingen als oorzaak

De stijging van de dierenartstarieven zal deels samenhangen met de sterke inflatie, maar de stijgende kosten lijken niet de hoofdreden te zijn. Zo is het onwaarschijnlijk dat het tarief van een consult in de avond of nacht, dat gemiddeld met bijna 23% is gestegen sinds 2020, evenredig sterk wordt beïnvloed door inflatie of kostenstijgingen.

Het inenten van een kat of hond nam tussen 2020 en 2022 met gemiddeld 9% toe, terwijl de rekening voor de castratie van een hond ruim 12% in prijs is gestegen. Het gemiddelde tarief van een consult bij een dierenarts is opgelopen van €37,60 naar €41,75 – een stijging van 11 procent.

‘Verzekeringspremie zal meestijgen’

Veel huisdiereigenaren oriënteren zich op het afsluiten van een dierenverzekering, om onverwachte dierenartskosten te kunnen opvangen. Met dergelijke prijsstijgingen bij dierenklinieken zullen de premies van dierenverzekeringen echter snel meestijgen, zo is de verwachting.