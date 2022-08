Politie houdt man (21) aan na plofkraak op juwelier

In de nacht van zondag op maandag vond er in Oud-Beijerland een plofkraak plaats bij een juwelier aan de Oost-Voorstraat. 'De politie hield niet veel later een 21-jarige man aan uit Vlaardingen. Het onderzoek is nog in volle gang', zo meldt de politie maandag.

Geen gewonden, wel veel schade

'Er raakte niemand gewond maar de materiële schade is enorm. Ook omliggende panden raakten beschadigd. Omwonenden kregen vannacht de schrik van hun leven toen zij rond 04.00 uur een harde knal hoorden bij een juwelier aan de Oost-Voorstraat in Oud-Beijerland. De ruiten en pui van het pand zijn vernield door vermoedelijk een explosie. Er raakte bij de plofkraak niemand gewond. Wel is er buit van verschillende sieraden gemaakt. De politie kon in de buurt een 21-jarige verdachte aanhouden en daarmee de buit terugbrengen naar de eigenaar.

Achtergelaten scooter

Agenten vonden op de rotonde bij de Beneden Oostdijk en Sportlaan een achtergelaten scooter die tegen een paal was geknald. Dit was reden genoeg om in de buurt te zoeken naar een mogelijke verdachte. Even later hielden agenten op de Laurens Janszn. Costerstraat een man aan met lichte verwondingen.

Man (21) uit Vlaardingen aangehouden

Het gaat om een 21-jarige man uit Vlaardingen. Er is een onderzoek gestart waarbij we zijn rol onderzoeken en waaruit moet blijken dat dit ook daadwerkelijk de verdachte is die bij de scooter hoort en de plofkraak heeft veroorzaakt. Daarom zijn getuigen met waardevolle informatie nog steeds van harte welkom.