Jongen (15) aangehouden voor 'choking game' bij 4 scholieren

Het onder jongeren de laatste jaren bekende ‘stikspel of ‘choking game’ is verre van onschuldig. Dat zegt een Amsterdamse jeugdofficier van justitie. 'Zij liet begin deze maand een 15-jarige jongen aanhouden voor het aanleggen van een wurggreep bij vier scholieren die vervolgens korte tijd hun bewustzijn verloren', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) donderdag.

Choking game

Het wurgspel, internationaal bekend als de choking game, veroorzaakt een korte roes door het dichtknijpen van de halsslagader. 'Dat dit wurgspel niet geheel zonder risico is, blijkt wel uit jongeren in binnen- en buitenland die zijn overleden aan het uit de hand gelopen wurgspel', aldus het OM.

Vier scholieren in wurggreep

De 15-jarige jongen zou bij vier medescholieren een wurggreep hebben aangelegd. Zij raakten tijdelijk buiten bewustzijn. De verstikkingen zijn vastgelegd op camerabeelden van de school.

Droombaan

De Amsterdamse jeugdofficier van justitie wijst op de gevaren van de ‘choking game’: “Er zijn tieners om het leven gekomen door het verkeerd aflopen van het wurgspel. Bovendien kan er zwaar lichamelijk letsel ontstaan doordat er bijvoorbeeld een zuurstoftekort in de hersenen ontstaat met alle gevolgen van dien. Het gebrek aan zuurstof kan bovendien spasmen veroorzaken of ervoor zorgen dat iemand flauw valt en vervolgens ongelukkig valt. De gevolgen van dit ‘stikspel’ kunnen je dan ook de rest van je leven achtervolgen”.

'Verwurgen is geen spelletje'

Daarnaast kun je volgens de jeugdofficier van justitie in aanraking komen met politie en Openbaar Ministerie, ook als er geen gewonden zijn gevallen. “Het verwurgen van iemand zien wij niet als een spelletje, maar als een misdrijf. Daarvoor kun je door het Openbaar Ministerie worden aangehouden en worden vervolgd. Dit kan in de toekomst problemen opleveren voor bijvoorbeeld je droombaan omdat je geen verklaring omtrent gedrag (VOG) zou kunnen krijgen.”

Werken aan gedrag

De raadkamer van de rechtbank heeft gisteren beslist de jongen in voorlopige hechtenis te nemen en direct te schorsen. De officier van justitie is het hiermee eens. Ze vindt het namelijk in het belang van zowel de jongen als ook in het belang van de maatschappij dat hij aan zijn gedrag gaat werken. Daar kan hij al tijdens de schorsingsperiode aan beginnen. De kans op herhaling van het plegen van gewelddadige strafbare feiten kan zo mogelijk worden voorkomen.