Politie onderzoekt explosie Wieringerwaardstraat

In de nacht van donderdag 18 augustus op vrijdag 19 augustus 2022 is een explosief afgegaan aan de voorzijde van een woning in de Wieringerwaardstraat in Amsterdam. De recherche zoekt getuigen.

Het explosief ging even voor 04.30 uur met een harde knal af. Ondanks dat de bewoners de schrik van hun leven kregen, raakte niemand gewond. Aan de woning waar het explosief is afgegaan, is schade ontstaan.

Inmiddels is duidelijk dat in ieder geval een verdachte bij het incident betrokken is. Deze is in nog onbekende richting vertrokken.