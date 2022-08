Woningovervallers Willemsparkweg aangehouden

Afgelopen nacht, 22 augustus 2022, heeft de politie twee verdachten aangehouden van een woningoverval op een gezin aan de Willemsparkweg in Amsterdam-Zuid. De verdachten konden kort na de overval worden aangehouden in een nabij gelegen tuin. Niemand van de slachtoffers raakten gewond.

Omstreeks 04.00 uur wisten de verdachten zich, mogelijk via de voorzijde van de woning, de toegang te verschaffen tot de woning. In de woning werden de bewoners bedreigd en moesten ze geld en goederen afstaan waarna de verdachten via de achterzijde de woning verlieten. De politie was zeer snel ter plaatse en kon kort na de woningoverval twee verdachten aanhouden in een nabij gelegen tuin. Bij de aanhouding heeft de politie gedreigd met het vuurwapen en het stroomstootwapen. De recherche en forensische opsporing doen onderzoek en zijn op zoek naar getuigen.