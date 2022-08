Brand in fietstunnel nabij de Sluitappel

Omdat in eerste instantie niet geheeld duidelijk was waar de brand zou woedde zochten brandweerlieden in de omgeving Sluitappel / Noordelijke Randweg. Al snel stuitte men onder de fietstunnel op een brandplek waar vandalen brand hebben te stichten. Echter was het vuur al gedoofd waarop de brandweer rechtsomkeert maakte.