NS waarschuwt voor 'grote gevolgen' staking treinpersoneel Zuid-Holland

NS waarschuwt reizigers voor de grote gevolgen die de staking van treinpersoneel in het overgrote deel van Zuid-Holland vrijdag zal gaan hebben. 'Het stakingsgebied speelt namelijk een belangrijke rol in onze dienstregeling en dat maakt dat ook in de rest van het land reizigers hinder ondervinden van de staking', zo meldt NS donderdag.

Geen NS-treinen in Zuid-Holland

Vakbonden FNV Spoor, VVMC en CNV hebben voor vrijdag 25 augustus een staking aangekondigd. 'Deze staking houdt in dat er op vrijdag 26 augustus de hele dag helaas geen NS-treinen rijden in het overgrote deel van de provincie Zuid-Holland. We adviseren onze reizigers van, naar en binnen deze regio alternatief vervoer te kiezen of hun reis uit te stellen. Alternatief busvervoer is niet mogelijk', stelt NS.

Langere reistijden, vaker overstappen

'Om de dienstregeling in de rest van Nederland zo goed mogelijk te rijden, laten we treinen stoppen en vertrekken van de stations Alphen aan den Rijn, Hoofddorp, Gouda, Haarlem en Lage Zwaluwe. Toch heeft deze staking grote gevolgen op het treinvervoer. Het stakingsgebied speelt namelijk een belangrijke rol in onze dienstregeling en dat maakt dat ook in de rest van het land reizigers hinder ondervinden van de staking', stelt NS. Dit betekent dat reizigers rekening moeten houden met langere reistijden en vaker overstappen. Thalys en Eurostar rijden volgens de normale dienstregeling. IC Brussel rijdt minder vaak, maar met gebruikelijke stop op Rotterdam Centraal.

Reisplanner donderdagavond bijgewerkt

NS adviseert reizigers kort voor vertrek de Reisplanner te raadplegen. Die is in de loop van donderdagavond bijgewerkt. Treinen van overige vervoerders - waaronder R-net tussen Alphen aan den Rijn en Gouda, en tussen Dordrecht en Geldermalsen - rijden morgen wel. Komend weekend verwacht NS in het gehele land de normale dienstregeling te kunnen rijden.

Cao-gesprekken

'We begrijpen de zorgen van onze collega's over de financiële situatie en werk-privé balans heel goed. De waardering voor onze collega's in een voor ieder onzekere tijd willen we daarom graag terug laten komen in de nieuwe cao. Tegelijkertijd hebben we als bedrijf te maken met krappe arbeidsmarkt, stijgende prijzen en achterblijvende reizigersaantallen. We zien voldoende aanknopingspunten om het gesprek te hervatten voor een goede cao voor onze collega's en praten hier graag over verder met de vakbonden', aldus NS.