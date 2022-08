Veel rookontwikkeling bij brand in stal

Donderdagavond rukte de brandweer rond 22.30 uur uit voor een brand in een stal aan de Dungensesteeg in Schijndel. Bij de brand kwam veel rookontwikkeling vrij.

Volgens omstanders zouden de paarden in veiligheid zijn gebracht, wel ligt er in de schuur veel hooi opgeslagen. De brandweer is druk doende met het blussen van de brand. Er zijn twee blusvoertuigen en een waterwagen ter plaatse. Ook in de ademluchtcontainer gealarmeerd welke op locatie ademluchtcilinders kan vullen. Ook is team brandonderzoek aanwezig om de brandoorzaak te achterhalen.