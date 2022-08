Arrestatie na geweld tegen politie

In de trein werd de verdachte, zonder vaste woon- of verblijfplaats, op de grond aangetroffen. Hij verkeerde vermoedelijk onder invloed en was niet aanspreekbaar. Agenten haalden hem uit de trein. Op het perron verzette de verdachte zich en schopte een agent in het gezicht. Daarvoor is hij aangehouden en is tegen hem aangifte gedaan.