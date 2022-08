Woensdag wel weer NS-treinen behalve in actie-gebied Zuid- en Oost-Nederland

Vijfde actiedag

Woensdag voeren vakbonden FNV Spoor, VVMC en CNV actie. Het is de vijfde dag van de aangekondigde estafettestaking. 'We adviseren reizigers van, naar en binnen deze landsdelen alternatief vervoer te kiezen of hun reis uit te stellen. Er kan geen alternatief busvervoer worden ingezet. De impact van de estafettestaking is groot. NS vindt het buitengewoon vervelend dat reizigers er zoveel last van hebben', aldus NS.

Groot deel van Zuid- en Oost-Nederland

Het actiegebied raakt een groot deel van Zuid- en Oost-Nederland. Om de dienstregeling in de rest van Nederland zo goed mogelijk te rijden, laat NS treinen stoppen en vertrekken tot de grenzen van het stakingsgebied, te weten de stations Rotterdam Centraal, Dordrecht, Utrecht Centraal, Geldermalsen, Ede-Wageningen, Amersfoort en Zwolle.

Woensdagochtend nog mogelijk hinder

Daarnaast kunnen reizigers woensdagochtend nog hinder ondervinden van de gevolgen van de actie van vandaag, dinsdag 30 augustus, waarbij er in het hele land geen NS-treinen rijden. Mogelijk staan nog niet alle treinen op de juiste plek. Dat betekent dat reizigers rekening moeten houden met langere reistijden en vaker overstappen. De treinen van de regionale vervoerders blijven rijden.

Internationaal

Op dit moment wordt onderzocht wat de impact van de actie is voor reizigers met de internationale treinen die door dit deel van Nederland rijden. Meer informatie hierover wordt later vandaag bekend gemaakt. NS adviseert alle reizigers kort voor vertrek de Reisplanner te raadplegen. In de loop van dinsdagavond is deze bijgewerkt.