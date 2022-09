Drugsketelbouwer hoort 7 jaar cel

Daarnaast veroordeelt de rechtbank een 41-jarige man uit Veenendaal tot een gevangenisstraf van 4 jaar voor het fungeren als tussenpersoon bij de verkoop van drugsketels, het voorhanden hebben van goederen en chemicaliën die gebruikt kunnen worden bij de productie van harddrugs, het bezit van cocaïne, het exploiteren van een amfetaminelaboratorium en witwassen.

Op 29 juni 2021 werden de beide mannen aangehouden. Diezelfde dag deed de politie doorzoekingen in de woningen van het duo. Daarnaast doorzocht de politie de bedrijfspanden van de 55-jarige man in het Utrechtse Elst en Veenendaal en het bedrijfspand van de 41-jarige man in Kootwijkerbroek. Uit het onderzoek van de politie kwam naar voren dat de 55-jarige man in verband kon worden gebracht met de productie van drugsketels voor meerdere drugslabs die door het hele land waren opgerold. Daarnaast werd hij verdacht van gewoontewitwassen van meerdere auto's, geldbedragen en een chalet en van deelneming aan een criminele drugsorganisatie.

Uit het onderzoek van de politie bleek verder dat de 41-jarige man over goederen en chemicaliën beschikte die gebruikt kunnen worden voor de productie van harddrugs en als tussenpersoon fungeerde bij de verkoop van drugsketels. De man werd verder verdacht van betrokkenheid bij een drugslab in Barneveld, witwassen en het bezit van een blok cocaïne.

Encrochat-communicatie

In de onderzoeken naar het duo speelde hun Encrochat-communicatie een belangrijke rol. De mannen beschikten beiden over speciale versleutelde telefoons waarmee zij dachten veilig en anoniem berichten te kunnen versturen. Later zijn deze gesprekken door de politie gekraakt en teruggehaald. In de gesprekken werd onder meer gesproken over drugsketels en (grondstoffen voor) drugs. In de zaak van de 41-jarige man bepleitte de advocaat dat de Encrochat-gesprekken niet voor het bewijs kunnen worden gebruikt. De rechtbank verwerpt dat verweer en oordeelt dat deze communicatie wel voor het bewijs kan worden gebruikt.

De rechtbank oordeelt dat bewezen kan worden dat de 55-jarige man inkopen heeft gedaan voor de productie van drugsketels en meerdere personen voor zich heeft laten werken. Deze personen bouwden ketels voor hem, maar moesten soms ook in drugslaboratoria werkzaamheden voor hem verrichten. De man maakte zelf ook drugsketels. De man huurde 2 bedrijfspanden om de drugsketels in te kunnen maken. Daarnaast adviseerde hij personen die betrokken waren bij verschillende drubslaboratoria over hoe zij de drugsketels het best konden laten werken. In totaal oordeelt de rechtbank dat de man ten behoeve van 9 drugslaboratoria ketels en andere hardware heeft geproduceerd. Deze drugslaboratoria zijn tussen 10 april 2020 en 8 april 2021 aangetroffen in Didam, Eext, Groningen, Sint Kruis, Berkel en Rodenrijs, Nijeveen, Ter Apel, Neerkant en Arnhem. Daarnaast oordeelt de rechtbank dat de man drie auto's, geldbedragen van in totaal ruim 200 duizend euro en een chalet heeft witgewassen en heeft deelgenomen aan een criminele organisatie.

Met betrekking tot de 41-jarige man oordeelt de rechtbank dat bewezen kan worden dat de man via onder andere Encrochat als tussenpersoon heeft gefungeerd bij de verkoop van drugsketels. Daarnaast werden in het bedrijfspand van de man goederen en chemicaliën aangetroffen die gebruikt kunnen worden bij de productie van drugs. Verder blijkt uit de Encrochat-communicatie van de man dat hij in 2020 in Berkel en Rodenrijs een blok cocaïne heeft ontvangen dat afkomstig was uit het daar aangetroffen drugslaboratorium. Verder vindt de rechtbank bewezen dat de man in 2017 en 2018 verantwoordelijk was voor een drugslaboratorium in Barneveld. Tot slot veroordeelt de rechtbank de man voor het witwassen van een geldbedrag van 2.900 euro en 2 Rolex horloges.

Gevangenisstraffen

De rechtbank oordeelt dat de beide mannen een sleutelrol hebben gespeeld in de productie van drugs. De ketelbouwer faciliteerde dit door voor een groot aantal drugslaboratoria ketels te leveren die geheel naar wens van de klant werden gemaakt.

De tussenpersoon zorgde ervoor dat vraag en aanbod bij elkaar kwamen. Daarnaast produceerde hij zelf drugs en had hij een blok cocaïne in bezit.

Het duo maakte zich bovendien schuldig aan witwassen. Bij deze feiten past volgens de rechtbank alleen een lange onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Aan de 55-jarige ketelbouwer legt de rechtbank een gevangenisstraf van 7 jaar op. Aan de 41-jarige tussenpersoon legt de rechtbank een gevangenisstraf van 4 jaar op. De mannen krijgen 1 jaar minder gevangenisstraf dan de officier van justitie eiste. De reden daarvan is dat de rechtbank in beide zaken minder dan de officier van justitie bewijsbaar vindt.

Beslag

De rechtbank oordeelt tot slot dat de auto van de 55-jarige man verbeurd wordt verklaard. Hij krijgt deze dus niet terug. Het geldbedrag van 2.900 euro en de beide Rolex horloges van de 41-jarige man verklaart de rechtbank ook verbeurd. Hij krijgt deze dus ook niet terug.