Atoomagentschap wil blijvende aanwezigheid in kerncentrale van Zaporozhye

De topman van het Atoomagentschap verklaarde dat zijn team "op enkele uren tijd heel veel gegevens verzameld heeft. Ik heb zojuist een eerste rondleiding door de belangrijkste gebieden die we wilden zien in deze eerste benadering van de hele centrale. Mijn team blijft voorlopig op het terrein. En nog belangrijker, we vestigen onze voortdurende aanwezigheid van de IAEA hier", zei hij in een video die op zijn Twitter-pagina werd gepubliceerd.