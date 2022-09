Tot acht jaar cel geëist voor ‘laffe’ overval op bejaarde vrouw in Duizel

In de nacht van 22 september 2020 vindt een woningoverval plaats in het buitengebied van Duizel. Een hoogbejaarde vrouw is het slachtoffer van meerdere mannen. Tegen zeven verdachten werden vandaag forse celstraffen geëist: ‘Haar oude dag, waar zij voor de overval van genoot, zal nooit meer hetzelfde zijn.’

Rond 1.30 uur die nacht wordt de 81-jarige bewoonster door drie mannen bedreigd met een vuurwapen en een hamer. Haar tas met daarin geld en een bankpas wordt met grof geweld uit haar handen getrokken. Ze wordt gedwongen haar pincode af te geven. Eén van de overvallers blijft bij het slachtoffer wanneer de rest geld van de rekening van de vrouw probeert te halen bij het Holland Casino in Eindhoven. Met tiewraps om haar enkels en polsen wordt de vrouw achtergelaten op haar bed. Even later weet ze een buurvrouw te waarschuwen, die buiten de woning de hamer en een bivakmuts vindt.

Aanhoudingen

Kort daarop worden in Valkenswaard twee verdachten opgepakt. Ze zitten in een gestolen busje, dat de politie op de N2 bij Waalre wil controleren. Het voertuig gaat er vandoor en crasht uiteindelijk in de buurt van een camping in Valkenswaard. Terwijl twee mannen worden opgepakt, worden in en om het busje spullen gevonden die afkomstig zijn van de woningoverval. Zo vinden agenten een briefje met daarop een pincode, de pinpas van het slachtoffer en haar rijbewijs.

Initiator

Uiteindelijk worden zeven verdachten aangehouden in het onderzoek. Het OM vermoedt dat de overval is bedacht door een van de mannen. Het gaat om de vriend van de kleindochter van het slachtoffer. Hij was niet betrokken bij de uitvoering van de overval. Vermoedelijk omdat hij op dat moment een enkelband droeg in verband met een ander strafbaar feit. Wel komt uit onderzoek naar voren dat hij op voorverkenning is geweest met een aantal verdachten.

Leed

Tijdens de zitting ging de officier van justitie uitgebreid in op het leed dat het bejaarde slachtoffer is aangegaan: ‘Zij maakte geen schijn van kans tegen een volwassen man die haar huis binnendrong, laat staan tegen meerdere jongemannen. Ze hebben haar tijdens de overval vreselijk behandeld. Ik vraag me af of verdachten ooit nagedacht hebben over wat er had kunnen gebeuren als mevrouw zich niet had weten te bevrijden. Ze zal zich de rest van haar leven onveilig voelen op een plek waar zij zich juist het meest veilig moet voelen. Dat hebben verdachten haar afgenomen.’

Strafeisen

Bij het bepalen van de strafeisen heeft de officier van justitie rekening gehouden met de ernst van de feiten, maar ook met de rolverdeling. De vriend van de kleindochter had als initiator van de overval een belangrijke rol. Zijn strafblad en het feit dat hij als geen ander de kwetsbaarheden van het slachtoffer kende, maakt dat tegen hem de hoogte gevangenisstraf wordt geëist van acht jaar. Vier andere hoorden vijf jaar cel eisen. Tegen de zesde en zevende verdachte werd 6 en 2 jaar cel geëist.



Uitspraak is op 23 september a.s.