PFAS in gewassen uit moestuinen in Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Molenlanden

Het RIVM adviseert geen gewassen te eten uit moestuinen die op minder dan 1 kilometer ten noordoosten van het chemiebedrijf liggen. Door deze gewassen te eten krijgen mensen zoveel PFAS (Poly- en perfluoralkylstoffen )binnen dat effecten op de gezondheid niet kunnen worden uitgesloten.

Onderzoek in vier gemeenten

Het RIVM heeft in de gemeenten Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Molenlanden onderzocht hoeveel PFAS (Poly- en perfluoralkylstoffen )mensen kunnen binnenkrijgen als ze zelf geteelde groenten en fruit eten van moestuinen rond chemiebedrijf DuPont/Chemours. De moestuinen die zijn onderzocht liggen binnen een straal van 15 kilometer van dit chemiebedrijf en zijn verdeeld in negen groepen.

Op onderstaande kaart zijn deze groepen genummerd met A t/m H. Groep B is opgesplitst. Een deel ligt in Sliedrecht (B-S) en een deel in Papendrecht (B-P). Er zijn ook gewassen uit moestuinen in de Hoeksche Waard verzameld. Deze moestuinen staan als groep R op de kaart en zijn gekozen omdat ze niet dicht bij een PFAS-bron liggen. De PFAS-concentraties in deze gewassen kunnen daarom gezien worden als concentraties die horen bij een locatie die niet in de buurt ligt van een PFAS-bron.

Uitkomsten

Gewassen uit moestuinen binnen 1 kilometer van Dupont/Chemours bevatten teveel PFAS (Poly- en perfluoralkylstoffen ). Het RIVM adviseert om deze gewassen niet te eten omdat effecten op de gezondheid niet kunnen worden uitgesloten. Dit zijn de moestuinen in groep B-S.

De gewassen uit een groep moestuinen die tussen 5 en 10 kilometer ten zuidwesten van het bedrijf ligt en een groep moestuinen die zo’n 15 kilometer ten noordoosten ligt kunnen moestuinhouders gewoon blijven eten. Deze moestuinen zijn op de kaart te zien in groepen G en H.

De gewassen uit zes groepen moestuinen die 1 tot 10 kilometer ten oosten, noordoosten en noordwesten en tot 2,5 km (kilometer)zuidwesten van Dupont/Chemours liggen, bevatten meer PFAS dan gewassen uit moestuinen verder weg van het bedrijf (groep R). Deze moestuinhouders kunnen hun zelf geteelde gewassen blijven eten, maar hen wordt aangeraden deze groenten en fruit af te wisselen met producten uit de winkel. Producten uit de winkel bevatten namelijk minder PFAS. Dit zijn de groepen A, B-P, C, D, E en F.