Wat heeft de toekomst in petto voor Frenkie de Jong?

Het is een voetballer die altijd voor de bal gaat. Hij heeft inzicht in het spel en weet altijd zijn medespelers te vinden. De carrière van Frenkie de Jong is altijd redelijk turbulent geweest.

Maar wat heeft de toekomst in petto voor deze jongen met fluwelen schoen uit Arkel en zien we hem in het Nederlands elftal tijdens het WK voetbal in Qatar?

Carrière in een notendop

De goedlachse Frenkie de Jong stal al vroeg in zijn carrière de harten van menig voetbalfan. Geboren op 12 mei 1997 begon De Jong in de jeugd van de plaatselijke voetbalvereniging ASV Arkel. In 2005 verruilde hij deze club voor Willem II en startte het grote voetbalavontuur. Tijdens de jaren die volgden ontwikkelde De Jong zich als een echte nummer 10 op het middenveld. Willem II werd de club waar hij zijn eerste profvoetbalcontract tekende in 2013. Op 10 mei 2015 maakte hij zijn debuut tegen ADO Den Haag en dat maakte indruk bij de grote drie. Toch koos De Jong voor Ajax en hij verruilde de club uit Tilburg voor Amsterdam. Het eerste jaar verhuurde Ajax hem toch nog aan Willem II, maar spelen deed de middenvelder nauwelijks en hij belandde op de bank. De tweede helft van dat seizoen werd hij snel teruggehaald om speelminuten te maken bij Jong Ajax. Hij scoorde twee keer en sloot het seizoen erop al aan bij het Eerste van Ajax. Hij bewees zichzelf al snel als vaste waarde en kreeg een steeds grotere rol in het elftal. Aan het einde van het seizoen 2018/2019 stonden de buitenlandse clubs voor hem in de rij. Hij tekende bij Barcelona en verhuisde met zijn ontwapenende glimlach naar Spanje.

Barcelona; alle plekken op het middenveld

Het middenveld is wel de plek waar De Jong het liefst speelt, maar bij Barcelona kreeg hij geen vaste speelplek. Zijn basisplaats in het elftal bracht hij de ene keer links, de andere keer rechts en soms verdedigend door op het middenveld. Belangrijk is hij wel voor het elftal, zo is hij verantwoordelijk voor menig doelpunt en assist. Coach Ernesto Valverde is erg te spreken over het frivole spel van De Jong. Ronald Koeman zette in het seizoen van 2020/2021 De Jong weer op zijn favoriete plek op het middenveld of als centrale verdediger. De verwachting dat hij meer moest gaan scoren, vervulde hij zeker. Ook onder de huidige coach, Xávi Hernández, scoort De Jong regelmatig.

Rumoerigheid

Hoewel Frenkie de Jong geroemd wordt om zijn balkunsten, zit hij de laatste tijd toch vaker op de bank dan dat hij in de basis begint. De geruchten over een op handen zijnde transfer naar Manchester United en Chelsea bleek wel waar te zijn, maar de transfer ging niet door. Hoewel De Jong graag volgens de contractvoorwaarden zegt in Barcelona te willen blijven, is er achter de schermen met het bestuur heel wat aan de hand. Zo dwingt voorzitter Joan Laporta De Jong in een salarisverlaging of hij moet meewerken aan een winstgevende transfer. Iets wat dus niet is doorgegaan. De Jong wacht overigens nog op een achterstallige salarisbetaling van een slordige 18 miljoen van de Catalanen. Dat het een beetje stroef loopt, is wellicht een understatement, de pers in Nederland en Spanje houden het nauwlettend in de gaten. Echter heeft het hele gedoe zijn weerslag op de speelminuten van De Jong. De meervoudig International zit namelijk vaker op de bank dan dat hij voetbalt. En dat heeft ook zijn weerslag op zijn basisplaats in Oranje.

Toekomst Nederlands elftal

Bondscoach Louis van Gaal is heel duidelijk; wie niet speelt, staat niet in Oranje. Dat kan dus zomaar betekenen dat Frenkie de Jong niet mee gaat naar het WK in Qatar. Inmiddels heeft de middenvelder al 44 interlands achter zijn naam staan. Afgelopen juni sprak bondscoach Louis van Gaal zich zeer positief uit over de speler van Barcelona. Daarnaast staat hij nog in de voorselectie van de bondscoach. Het is te hopen dat De Jong voldoende speelminuten gaat maken bij Barcelona, zodat hij zijn balkunsten in de stadions van Qatar kan gaan laten zien.

Transfer in het verschiet?

Wat de toekomst Frenkie de Jong gaat brengen, dat is natuurlijk koffiedik kijken. Het ziet er naar uit dat hij zijn dagen op de bank slijt bij Barcelona komend seizoen. Of in ieder geval tot aan de Kerst wanneer de transfermarkt de deuren weer opent om spelers van clubs te helpen wisselen voor recordbedragen. En wie weet helpt een basisplaats in Oranje wel om een nieuw avontuur in de wereld aan te gaan, want een speler als Frenkie hoort niet op de bank. In de tussentijd heeft hij dan tijd om een weddenschap te sluiten via beste-bookmakers.nl om zo toch spanning terug te brengen in zijn carrière.