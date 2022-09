Opnieuw explosie bij woning in Heerhugowaard

Bij de woning aan de Sluis was er half augustus ook al een explosie geweest. Nu was de woning opnieuw het doelwit. Mogelijk is er deze keer een explosief in de woning gegooid. Door de klap liep de woning opnieuw behoorlijke schade op. In de woning waren geen personen aanwezig.