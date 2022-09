Bewoner ontdekt man op dak

De bewoner belde de politie toen hij de verdachte ontdekte. Agenten sommeerden de man van het dak af te komen, daar gaf hij gehoor aan. Omdat de man een bekende van de politie was werd hij uit voorzorg gefouilleerd. Hij bleek een groot mes en enkele duizenden euro’s aan contant geld bij zich te hebben. Hij had geen goede verklaring voor de herkomst van het geld en is uiteindelijk aangehouden voor verboden wapenbezit en witwassen. Tijdens zijn arrestatie vond hij het ook nog nodig de agenten te beledigen. Hij is meegenomen naar het politiebureau voor verder onderzoek.