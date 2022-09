'Vier op de tien Nederlanders had verwarming op 21 graden of meer'

Het wordt een stuk koeler in de Nederlandse huizen. In zeven op de tien woonkamers gaat de temperatuur omlaag vanwege de gestegen energieprijzen. Vóór de stijging van de energieprijzen had maar liefst 43 procent van de Nederlanders de verwarming in de woonkamer op 21 graden of meer staan. Nu is dat nog maar 14 procent. Dat blijkt uit een peiling van Knab onder ruim 1.000 Nederlanders.

Verwarming nu gemiddeld op 19 graden

Volgens de peiling zetten we de thermostaat - in de woonkamer als we thuis zijn - de komende periode gemiddeld op 19 graden. Dat is exact één graad lager dan het gemiddelde van vóór de prijsstijgingen. Het is ook precies de temperatuur die de overheid adviseert. Volgens Mileu Centraal bespaart een gemiddeld huishouden 120 m3 per jaar door de verwarming een graadje lager zetten.

Door het aangekondigde prijsplafond betaal je vanaf november 1,50 euro per m3 gas zolang je onder het gestelde plafond van 1.200 m3 blijft per jaar blijft. Eén graad lager scheelt je dan dus 180 euro per jaar. Komt je verbuik boven dat plafond uit, dan is het verschil nog een stuk groter.

Ook korter douchen en led-lampen populair

Een bijna even zo populaire maatregel om energie te besparen speelt zich af in de badkamer. 45 procent van de ondervraagden zegt zeker korter te gaan douchen. Nog eens 27 porcent noemt deze maatregel 'waarschijnlijk'. Een gemiddelde Nederlandse douchebeurt duurde voorheen zo'n negen minuten. Breng je dat terug naar vijf minuten, dan bespaar je met een gemiddeld huishouden jaarlijks 90 m3 gas.

De energiecrisis zorgt er ook voor dat de gloeilamp nog sneller uit de Nederlandse huizen verdwijnt. 65 procent van de ondervraagden geeft aan waarschijnlijk of zeker (meer) gloeilampen te gaan vervangen door de zuinige led-lampen. Zeker de moeite waard want een led-lamp verbruikt zo'n 90 procent minder elektriciteit dan een gloeilamp.

Populariteit zonnepanelen door het dak

Nederland is al koploper als het gaat om het aantal zonnepanelen. Het gemiddeld aantal panelen per inwoner is in geen ander Europees land hoger dan bij ons. Vermoedelijk stijgt dat aantal de komende tijd flink door. 59 procent van de ondervraagden die nog geen zonnepanelen op hun dak hebben, overweegt dit nu wel. Zij moeten wel achteraan aansluiten in de rij: de wachttijden bij de meeste installateurs stijgen bijna net zo hard als de gasprijs.