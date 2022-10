Man (36) doodgestoken in Rotterdam, verdachte (60) aangehouden

Zaterdagmiddag is een man in Rotterdam om het leven gekomen na een steekincident. Dit meldt de politie.

Meerdere meldingen via 112

'Het was iets voor 16.00 uur toen meerdere mensen op zaterdag 1 oktober 112 belden. Een 36-jarige man uit Rotterdam kwam op de Loderstraat om het leven na een steekincident', aldus de politie. Even later kon in de omgeving een verdachte, een 60-jarige man uit Rotterdam, worden aangehouden.

Reanimatie

Agenten die snel op de Loderstraat waren, troffen een zwaargewonde man aan. Hij was neergestoken. Meteen is er gereanimeerd, maar die hulp mocht niet meer baten. Het gaat om een 36-jarige man uit Rotterdam.

Verdachte aangehouden

Er werd een zoekslag gemaakt in de omgeving, op zoek naar de dader. Al snel is er in de omgeving een man aangehouden. Het gaat om een 60-jarige inwoner van Rotterdam. Zijn rol wordt onderzocht. Het slachtoffer en de verdachte kenden elkaar; vermoedelijk is er aan het incident een ruzie voorafgegaan.