Mijn kind is aangereden, wat nu?

Je wilt er niet aan denken, maar het gebeurt vaak. Een kind wordt aangereden door een auto. Naast dat dit natuurlijk vreselijk traumatisch is, kunt u hierdoor ook financiële schade lijden. Het kan zijn dat u uw kind moet verzorgen of dat u in het ziekenhuis bij uw kind moet verblijven. ● Wanneer u andere kinderen thuis heeft, dient u oppas te regelen en ● Wanneer u werkt, dient u iets met uw werkgever af te spreken.

Het spreekt vanzelf dat het welzijn en gezondheid van uw kind voor alles gaan. Daar zal in het begin dan ook alle aandacht naar uitgaan.

Wanneer uw kind door een auto is aangereden, is de kans groot dat het letsel aanzienlijk is, maar ook als uw kind door een andere fietser is aangereden en bijvoorbeeld een aantal tanden verliest, kan dit later voor een grote kostenpost zorgen.

Kunt u iemand aansprakelijk stellen?

Als uw kind door een motorvoertuig (auto, bromfiets, motor, scooter etc.) wordt aangereden kunt u in alle gevallen de bestuurder van het motorvoertuig aansprakelijk stellen. Dit is zo geregeld in de wet. U kunt het zien als een soort van ‘risicoaansprakelijkheid’. Dus ook al is er geen schuld bij de bestuurder, dan nog dient hij de schade van het kind/ouders te vergoeden.

Schadevergoeding voor een kind door aanrijding in het verkeer

Er zijn twee opties:

● 100% vergoeding van de schade als het kind onder de 14 jaar is

● Minstens 50% tot 100% als het kind ouder dan 14 is

In Nederland is het in de wet geregeld dat een ‘zwakkere’ verkeersdeelnemer (fietsers, voetgangers) beschermd worden wanneer hen een ongeval overkomt met een ‘sterkere’ verkeersdeelnemer (motorvoertuigen). In dat geval dient minimaal de helft van de schade vergoed te worden, ongeacht de schuldvraag.

Kind onder de 14 jaar aangereden

Is uw kind nog geen 14 jaar? Dan dient in de meeste gevallen de gehele letselschade vergoed te worden. Is uw kind ouder dan 14 jaar, dan heeft het recht op 50% tot 109% van de schade.

Schakel een ervaren persoonlijke jurist in

De discussies over het percentage schade kunnen ingewikkeld zijn. In enkele gevallen kan de automobilist zich beroepen op ‘overmacht’. Hij hoeft dan helemaal geen schade te vergoeden. Gevallen van overmacht worden zelden door de rechter aangenomen, dus laat u niet te snel afschepen en neem daarom een letselschadejurist in de arm. Deze kan u van het begin af aan bijstaan bij de aansprakelijkheidsdiscussie.

Welke schade kunt u claimen voor uw kind

Na een aanrijding kunnen u en uw kind met veel schadeposten te maken krijgen. Onder meer:

● Schade aan de fiets, kleding of mobiel van uw kind

● Reiskosten naar het ziekenhuis, artsen of de fysiotherapeut

● De tijd die u kwijt bent om uw kind te verzorgen

● Extra oppaskosten voor uw andere kind(eren)

● Inkomstenschade voor uw kind als hij een schooljaar zou moeten overdoen

● Smartengeld

Affectieschade

Wanneer uw kind komt te overlijden door de aanrijding, of zeer ernstig en blijvend letsel eraan overhoudt, kunt u in sommige gevallen als ouders recht hebben op affectieschade. Laat u ook hierover goed voorlichten door de door u ingeschakelde letselschadejurist.

Welke jurist kiezen?

U kunt het beste een letselschadebureau kiezen dat:

● Gespecialiseerd is in letselschade

● Het Nationaal Keurmerk Letselschade mag dragen

● Veel juridische ervaring in huis heeft

● Kosteloos voor u werkt

Dat laatste is in Nederland mogelijk, omdat het in de wet geregeld is dat de kosten voor juridische bijstand betaald moeten worden door de wederpartij. Deze kosten worden gezien als schade van het slachtoffer, maar dienen niet in mindering te worden gebracht op de schadevergoeding van het slachtoffer zelf.