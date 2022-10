Opnieuw brute beroving op duur horloge

Op woensdagavond 5 oktober is een 21-jarige man slachtoffer geworden van een gewelddadige beroving op het Buikslotermeerplein. Tijdens de beroving zou een vuurwapen zijn gebruikt. Het slachtoffer heeft daarbij lichte verwondingen opgelopen. De recherche is opzoek naar getuigen die meer weten over de beroving.