Opnieuw vrijspraak na dodelijke steekpartij in Oostkapelle

Een 59-jarige man is door gerechtshof ’s-Hertogenbosch vrijgesproken van betrokkenheid bij de dood van zijn bovenbuurvrouw in een appartementencomplex in Oostkapelle. Eerder sprak rechtbank Zeeland-West-Brabant hem ook vrij.

Steekpartij

Op 24 mei 2019 werd een ambulance naar een appartementencomplex in Oostkapelle gestuurd. Een 78-jarige vrouw was in haar appartement gevonden met ernstige steekwonden. Hulp mocht uiteindelijk niet baten en zij overleed ter plekke.

Er werd DNA-onderzoek verricht en mede door getuigenverklaringen werd later de onderbuurman van de vrouw gearresteerd en aangemerkt als verdachte.

Getuigenverklaring en DNA-onderzoek

Het Openbaar Ministerie ging na de uitspraak van rechtbank Zeeland-West-Brabant in hoger beroep. Het bewijs dat door het OM was aangeleverd, was voornamelijk gestoeld op een getuigenverklaring en DNA-onderzoek.

De getuige zou in een flits en door een raam met vitrage een persoon in een blauw shirt of overhemd hebben gezien. De verdachte was die betreffende ochtend ook gekleed in een blauw shirt. Het hof komt tot de conclusie dat op basis van de getuigenverklaring niet kan worden vastgesteld dat de persoon die de getuige heeft gezien, de verdachte is geweest.

Het DNA-onderzoek aan de deur van het appartement van het slachtoffer wees uit dat er verschillende sporen van de verdachte zijn gevonden, maar die geven – ook in samenhang met de getuigenverklaring – onvoldoende reden om wettig en overtuigend bewezen te achten dat verdachte de vrouw heeft gestoken. Sterker nog, de bevindingen van het opsporingsonderzoek aan onder andere de kleding en het lichaam van het slachtoffer maken dat de betrokkenheid van een onbekend gebleven dader niet kan worden uitgesloten.

Ondanks het feit dat er sprake was van gespannen verhoudingen tussen de verdachte en meerdere medebewoners van het appartementencomplex, vindt het hof dat op grond van het (aangevoerde) bewijs niet wettig en overtuigend bewezen is dat de verdachte betrokken is geweest bij de dood van zijn bovenbuurvrouw. Hij wordt dan ook vrijgesproken.