Poetin 70

De Russische president Vladimir Poetin is vandaag 70 jaar geworden. De verjaardag zal vast niet feestelijk worden gevierd nu de oorlog in Oekraïne al tienduizenden levens heeft gekost en de Rusische economie volledig op zijn kop heeft gezet.

Werden voorheen de verjaardagen van Poetin vaak met buitenlandse trips gevierd, vandaag zal Poetin zijn verjaardag doorbrengen bij een bijeenkomst in St. Petersburg alwaar hij vergezeld wordt door staatshoofden van een door Rusland geleid politiek blok.

De Russische president Vladimir Poetin is van plan om straks telefonische gesprekken te voeren met zijn Turkse ambtgenoot Recep Tayyip Erdogan, vertelde Kremlin-woordvoerder Dmitry Peskov donderdag aan het Russische persbureau TASS. Op de vraag of er op vrijdag gesprekken met Erdogan in de agenda van de president staan, zei de woordvoerder: "Ja, dat klopt."