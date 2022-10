'Omgeving van PI in Vught afgesloten vanwege dreiging'

Het gebied rondom de Penitentiaire Inrichting (PI) in Vught is donderdagmiddag door de politie afgesloten vanwege een ‘verdachte situatie’. Dit laat een woordvoerder van de politie weten.

De politie wil niet ingaan op de precieze reden van de hoeveelheid politie rondom de PI. Volgens Omroep Brabant is de straat richting de PI afgesloten en staan er langs de naastgelegen N65 veel politieauto’s. Hier zouden ook wagens van de Dienst Speciale Interventies (arrestatieteam red.) tussen staan.

De extra beveiligde inrichting in Vught is de laatste tijd vaker in het nieuws geweest. Zo zou gevangene Ridoun T. als eens een gewelddadige ontsnappingspoging hebben geraamd.