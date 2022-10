Man (31) belandt op wegdek en overlijdt

Een 31-jarige man uit Breda kwam zaterdagavond 22 oktober op de Bredaseweg door een nog onbekende wijze vanuit een rijdende bestelbus op het wegdek terecht. Hij overleed later in het ziekenhuis. Zijn vriendin, een 34-jarige vrouw uit Breda, die ook in het voertuig zat is aangehouden.

Een automobilist reed rond 22.30 uur over de Bredaseweg, ter hoogte van Rijsbergen, en zag een stilstaande auto op de weg staan. Hiernaast lag een gewonde man op het wegdek. Direct werden de hulpdiensten ingeschakeld. De zwaargewonde man werd door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. In het ziekenhuis overleed hij aan zijn verwondingen. Omdat niet duidelijk is wie het voertuig bestuurde en hoe de man op het wegdek terecht is gekomen, is de 34-jarige vrouw direct aangehouden.