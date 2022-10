Jongen trapt 14-jarig meisje van haar fiets in Schagen

Een 14-jarig meisje fietste dinsdagochtend 25 oktober rond 08.35 uur ter hoogte van het tunneltje Menisweg in Schagen. Zij reed een jongen voorbij waarna zij een harde trap voelde tegen haar fiets. Dit meldt de politie donderdag.

Met hoofd tegen stoeprand gevallen

Het meisje raakte de controle over het stuur kwijt en viel met haar hoofd op de stoeprand. 'Wij zijn op zoek naar getuigen die meer weten over dit incident', aldus de politie

Menisweg

Het slachtoffer fietste op het fietspad bij het tunneltje op de Menisweg en reed langs een jongen die op de stoep stond of liep. Hij droeg een donkerkleurig trainingspak. Na de val probeerde het meisje zo snel mogelijk weg te komen en zij reed snel weg. Het meisje houdt een lichte hersenschudding aan het voorval over.

Help mee met politieonderzoek

De politie is op zoek naar getuigen die het incident hebben zien gebeuren of anderszins meer weten. Ook ontvangen we graag camerabeelden.