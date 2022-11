School in Veghel ontruimd na kleine brand

Woensdagmiddag omstreeks 14.00 uur werd de brandweer gealarmeerd voor een brand bij multifunctioneel centrum De Magneet aan de Leest in Veghel. Op het dak van het MFC woede een kleine brand, welke mogelijk in ontstaan tijdens werkzaamheden op het dak.

Pand ontruimd

Het volledige MFC inclusief de basisschool die daar in het pand zit, is ontruimd. Enkele jonge leerlingen stonden toe te kijken hoe de brandweerlieden de klus klaarden. Het is niet bekend hoeveel personen er in totaal zijn geëvacueerd uit het gebouw. De brandweer heeft na de bluswerkzaamheden het pand geventileerd.