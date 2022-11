Nederlands militair steunpakket voor Oekraïne

Nederland levert opnieuw zwaar militair materieel aan Oekraïne. De totale waarde van het pakket is 120 miljoen Euro, waarvan 45 miljoen bestemd is voor T-72 tanks. Samen met de Verenigde Staten en Tsjechië levert Nederland 90 gemoderniseerde en gereviseerde tanks uit Tsjechië. Dit schrijft minister van Defensie Kajsa Ollongren vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.