Actievoerders houden privéjets aan de grond op Schiphol

Meer dan 500 actievoerders van Extinction Rebellion en Greenpeace Nederland hebben sinds 12:40 uur het vliegverkeer met privévliegtuigen van en naar Schiphol stilgelegd. Actievoerders fietsen op het terrein waar privéjets geparkeerd staan en blokkeren de vliegtuigen. Het gaat om mensen die zich zorgen maken over de klimaatcrisis en omwonenden die wonen in de herrie van Schiphol.

‘Niet voor niets voeren we al jaren actie om de enorme vervuiling van Schiphol te stoppen. Schiphol moet nu eigenlijk krimpen, maar toch bouwen ze een nieuwe terminal en pakken de rijken hier steeds vaker een privéjet: de meest vervuilende manier van vliegen. Het is typisch voor de luchtvaart, die niet in lijkt te zien dat ze mensen in gevaar brengen door de klimaatcrisis aan te jagen. Dat moet stoppen. We willen minder vluchten, meer treinen en een verbod op onnodige korte vluchtjes en privéjets,’ zegt Dewi Zloch van Greenpeace Nederland.

Privévliegtuigen vliegen van en naar Schiphol vanaf een eigen landingsbaan en speciale General Aviation Terminal op Schiphol Oost. De actievoerders verzamelden zich vanmorgen in het aangrenzende Amsterdamse Bos met spandoeken en vlaggen met teksten als 'SOS voor het klimaat' en 'Vluchten kan niet meer'. Een andere groep kwam tegelijkertijd vanaf de andere kant met fietsen bij het vliegveld aan. De actievoerders zijn van plan om het vliegverkeer bij de privéjet-terminal zo lang mogelijk tegen te houden.

Tessel Hofstede van Extinction Rebellion zegt: ‘De uitzonderingen die gemaakt worden voor Schiphol en voor privévluchten laten precies zien wat het probleem is in de aanpak van de klimaatcrisis. Schiphol is een van de grootste vervuilers van Nederland terwijl bijna de helft van de Nederlanders nooit vliegt. De rijke 'jetset' zorgt voor de meeste vluchten en de meeste CO2-uitstoot, zonder dat hen een strobreed in de weg wordt gelegd. Zij kunnen gewoon doorgaan met enorme uitstoot veroorzaken, terwijl mensen met weinig geld de grootste gevolgen van de klimaatcrisis ondervinden. Dat is onrechtvaardig en onacceptabel. De luchtvaart moet zich ook aan de klimaatafspraken van Parijs gaan houden.'