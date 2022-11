Veel kinderen vinden tweedehands speelgoed van de Sint ‘prima’

Kinderen weten goed dat klimaatverandering een probleem is. En ze zijn bereid om daar zelf offers voor te brengen, blijkt uit een enquête onder lezers van het tijdschrift Quest Junior. In de regen op de fiets naar school, in plaats van met de auto? Dat is voor 91 procent van de jonge lezers geen probleem. En twee derde (67 procent) wil best op vakantie zonder vliegtuig. Maar de tablet of telefoon wegdoen? Dat wil maar 6 procent van de kinderen. En slechts 25 procent overweegt minder vaak te douchen.