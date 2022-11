Politie houdt ouders aan na overlijden baby uit Beuningen

De politie is een onderzoek gestart nadat een baby uit Beuningen op 1 november met ernstig letsel binnengebracht werd in een ziekenhuis in Nijmegen en een dag later is overleden. 'Er wordt onderzoek gedaan naar de omstandigheden van het overlijden', zo heeft de politie dinsdag bekendgemaakt.