Waarom structuur in je leven belangrijk is + tips

De één is er heel goed in, terwijl de ander geen idee heeft waar te beginnen: het maken en hebben van een structuur.

Dagritme

Een dagritme of dagstructuur hebben, is goed voor je lichamelijke en geestelijke gezondheid.

Hoe dat precies zit, lees je in dit artikel. Ook geven we je een paar tips om een dagritme te creëren voor jezelf, zoals het maken van een planning en/of het bijhouden van een agenda en het inplannen van vaste momenten voor slapen en eten.

Hebben van ritme is goed voor lichaam en geest

Je vraagt je misschien af waarom het hebben van een ritme of structuur in je leven zo belangrijk is. Zonder dat je het waarschijnlijk doorhebt, gaat je lichaam heel goed op een dag- en nachtritme. Dat komt omdat je geest daardoor precies weet wat er gaat gebeuren: je staat op op een vast tijdstip, je gaat eten op vaste momenten, je werkt bepaalde uren en je gaat weer op een bepaalde tijd naar bed. Dat klinkt misschien saai, maar dat is het absoluut niet.

Omdat je geest precies weet wat er als volgende activiteit op de planning staat, hoeven je lijf en hoofd zich niet iedere dag aan te passen aan een compleet nieuwe situatie. Daar bespaar je ontzettend veel energie mee. Stel je voor dat je iedere dag iets nieuws doet of meemaakt wat veel prikkels met zich meebrengt. Dat is misschien voor eventjes leuk, maar daar raak je al snel uitgeput van. Om je lichaam en je geest energiek en gezond te houden, is het hebben van een ritme dus zonder meer aan te raden.

Koop een leuke agenda en plan je week in

Tijd om daar dus wat aan te doen om je zo uiteindelijk beter te voelen. Het is bijvoorbeeld aan te raden om een agenda te kopen en een weekplanning bij te houden. Maak aan het begin van iedere week een duidelijk overzicht voor jezelf met de dingen die je moet doen en de activiteiten die je op de planning hebt staan. Zo weet je aan het begin van de week waar je aan toe bent en kun je je dagen beter inplannen. Leuke agenda's kun je tegenwoordig gewoon online kopen. Dat geldt ook voor weekplanners en andere leuke boekjes die je kunnen helpen bij het creëren van een ritme.

Plan je eetmomenten op vaste tijden in

Net als het inplannen van je to do's en andere activiteiten is het aan te raden om vaste momenten per dag te nemen waarop je eet en drinkt. Natuurlijk hoeft dit niet op de minuut af te kloppen, maar een beetje een ritme in je eetmomenten zorgt ervoor dat je een goede basis van een dagritme hebt. Ontbijten doe je bijvoorbeeld altijd wanneer je wakker wordt, bijvoorbeeld rond 08:00 uur. Vervolgens neem je rond 10:00 uur een tussendoortje en eet je je lunch tussen 12:00 en 13:00 uur. Rond 15:00 uur is het tijd voor een tussendoortje en avondeten doe je tussen 18:00 en 19:00. Dat is misschien even wennen, maar je zult zien dat je er al snel aan gewend bent.

Zorg voor een goed dag- en nachtritme

Ieder mens heeft een biologische klok. Overdag voel je je energieker wanneer het licht is en zodra de zon ondergaat, merk je misschien dat je al wat moe wordt. Je ritme beweegt een beetje met de seizoenen mee. In de zomer heb je wellicht minder behoefte aan slaap dan in de winter waarop de dagen minder lang zijn. Hoeveel slaap je nodig hebt, is per persoon afhankelijk. Wat hierbij belangrijk is, is om te luisteren naar je lichaam en op basis daarvan een goed dag- en nachtritme te maken. Dat betekent: ga iedere dag op hetzelfde tijdstip naar en uit bed, zodat je lijf kan wennen aan deze structuur.

Maak lijstjes voor boodschappen en reminders

Tot slot is het aan te raden om lijstjes te maken wanneer je iets niet moet vergeten of wanneer je boodschappen gaat doen. Je hebt vast wel eens in de supermarkt gestaan zonder een boodschappenlijstje, maar met een blanco geheugen. Waarom zou je je eigen structuur niet een handje helpen door lijstjes te maken met boodschappen en reminders die je in het dagelijks leven kunt gebruiken? Dit kun je in de notities van je smartphone doen, maar ook in een notitieboekje of in een van die leuke agenda's die je hebt gekocht om je planning in op te schrijven.