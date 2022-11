Ambulance onderweg naar verkeersongeval zelf betrokken bij botsing in Boxtel

Een ambulance is donderdagmorgen in Boxtel betrokken geraakt bij een verkeersongeval.

Onderweg naar ongeval

De ambulance kwam in botsing met een voorganger op de Bosscheweg in Boxtel toen deze onderweg was naar een ongeval op de Schijndelseweg in Boxtel. Er raakte niemand gewond, er was alleen materiële schade. Door de botsing op zijn voorganger raakte de ambulance beschadigd aan de voorzijde.