Extra Nederlandse steun om Oekraïne de winter door te helpen

Beschadigde energienetwerk herstellen

Essentiële zaken die nodig zijn om de Oekraïense bevolking klaar te maken voor komende winter. Een deel van het bedrag zal gebruikt worden om direct onderdelen te leveren waarmee het beschadigde energienetwerk in Oekraïne hersteld kan worden. Het bedrag komt bovenop de € 70 miljoen die het kabinet in oktober heeft toegezegd.

'Oekraïne blijven steunen'

Minister Schreinemacher: “We willen laten zien dat we achter Oekraïne staan. Er is maar één iemand die verantwoordelijk is voor deze oorlog en dat is Poetin. Hij kan deze oorlog stoppen. Zolang hij nog doorgaat zullen wij Oekraïne blijven steunen.”

Naar schatting 3,5 miljard dollar nodig

De Nederlandse financiering zal lopen via onder meer de Wereldbank en de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling. De Wereldbank en Oekraïne schatten eerder de kosten om Oekraïne klaar te maken voor komende winter in op $ 3,5 miljard dollar. Deze schade is recent nog verder opgelopen door de Russische aanvallen.