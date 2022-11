Fietser (68) overleden na ongeluk in Schoorl met tractor

Vrijdag is in het Noord-Hollandse Schoorl een 68-jarige man om het leven gekomen bij een ongeluk op de Wolphert van Brederodeweg in Schoorl. 'Het 68-jarige slachtoffer kwam rond 16.45 uur op zijn fiets in botsing met een tractor', zo meldt de politie zaterdag.