FNV: PostNL krijgt tot vrijdag om in te gaan op cao-eisen

PostNL krijgt van de FNV-leden bij het postbedrijf tot vrijdag om in te gaan op hun eisen voor een nieuwe cao. Als PostNL dat niet doet, komen er acties waarbij stakingen niet zijn uitgesloten. Maadey Meuleman, bestuurder FNV Post en Pakketten: ‘De leden zijn boos en teleurgesteld over het laatste cao-bod van PostNL. Met dat bod gaat de koopkracht achteruit, kunnen veel mensen met zwaar werk niet eerder stoppen en doet PostNL nog steeds niks om uitzend-pakketsorteerders in vaste dienst te nemen.’

Vakbonden en PostNL onderhandelen sinds augustus over een nieuw cao PostNL. FNV-leden eisen onder meer een leefbaar loon, de mogelijkheid om bij zwaar werk eerder te stoppen, vaste banen en één cao voor heel PostNL. ‘Medewerkers van PostNL zijn het echt zat. Terwijl de aandeelhouders miljoenen toegestopt krijgen, wordt van post- en pakketmedewerkers veel inzet en flexibiliteit verwacht terwijl ze daar onvoldoende voor terug krijgen’, aldus Meuleman.

Ultimatum

In het ultimatum dat vandaag gestuurd is, somt FNV de eisen op waaraan PostNL moet voldoen om acties te voorkomen. Het gaat onder meer om een minimum uurloon van 14 euro, tenminste tien procent loonsverhoging en een jaarlijkse stijging van de lonen die gelijk is aan de stijging van de prijzen in de winkels. Verder moeten de jeugdschalen worden afgeschaft, moet er een kostendekkende vergoeding komen voor woon-werkverkeer en een vaste eindejaarsuitkering.

19.000 mensen

De huidige cao liep af op 31 maart 2022. Onder de cao PostNL vallen 19.000 mensen. Dat zijn niet alle medewerkers van het postbedrijf. Er zijn ook nog 16.000 postbezorgers in dienst, maar die hebben een eigen cao.