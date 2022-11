Zeven jaar cel voor doodschoppen Carlo op Mallorca

De 20-jarige S.B. uit Hilversum is mede verantwoordelijk voor de dood van de 27-jarige Carlo uit Waddinxveen. De rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat er voldoende bewijs is dat hij tegen het hoofd van Carlo heeft geschopt die op de grond lag. Enkele dagen later overleed Carlo in een ziekenhuis in Mallorca aan zijn verwondingen. Twee medeverdachten worden van de doodslag op Carlo vrijgesproken omdat tegen hen het bewijs ontbreekt. In totaal zijn 8 van de 9 verdachten veroordeeld voor hun deelname aan het geweld, voornamelijk tot gevangenisstraffen. Eén verdachte is geheel vrijgesproken.

Geweld bij de Zaak en de Level

In de nacht van 13 op 14 juli vorig jaar gaat het gruwelijk mis op de boulevard van El Arenal op Mallorca. Allereerst is er in café De Zaak onenigheid over stoelen tussen een groepje Hilversumse jongeren en een groep andere Nederlandse vakantiegangers uit Heerhugowaard. Buiten komt het tot een confrontatie waarbij twee mannen uit Heerhugowaard worden geslagen. Het geweld gaat later verder voor de naastgelegen Level Dining Lounge. Op camerabeelden is een groot gedeelte van dit geweld te zien. Daarop is te zien dat één van de mannen uit Heerhugowaard uiteindelijk op de grond belandt. De verdachten S.B., D.v.S., M.Te. en K.B hebben – zoals dat juridisch van belang is – nauw en bewust samengewerkt. Ze hebben zowel gelijktijdig als afwisselend voortdurend geweldshandelingen tegen dit slachtoffer gepleegd. Geen van hen heeft zich hiervan gedistantieerd. Dat maakt dat deze vier Hilversummers zich schuldig hebben gemaakt aan een poging doodslag op dit slachtoffer uit Heerhugowaard. Daarnaast veroordeelt de rechtbank hen én twee anderen van de Hilversumse groep voor het plegen van openlijk geweld bij café de Zaak en/of de Level.

De dood van Carlo

Na de gewelddadigheden voor de Zaak en de Level komt het enige tijd later opnieuw tot een geweldsexplosie, verder op de boulevard voor café de Bier-Express. Daarbij is Carlo dodelijk gewond geraakt en uiteindelijk op 18 juli in het ziekenhuis op Mallorca overleden. Volgens het Openbaar Ministerie zijn drie verdachten verantwoordelijk voor de dood van Carlo: S.B., M.Te. en H.B. De Hilversumse groep kwam voor de Bier-Express in confrontatie met een groep uit Waddinxveen. Op een gegeven moment sprongen S.B. en K.B. op de mannen in. Bij het begin van deze vechtpartij waren in elk geval deze twee verdachten, én M.Te., H.B., D.v.S. L.O. en S.F. aanwezig. In korte tijd volgden meerdere geweldshandelingen elkaar op. Carlo is op zijn hoofd geslagen en op de grond gevallen. Daarna is hij meerdere keren tegen zijn hoofd en bovenlichaam geschopt en buiten bewustzijn en ernstig gewond op de grond achtergebleven. Twee andere slachtoffers werden geslagen, maar konden gewond wegvluchten. Weer een ander slachtoffer is tegen de grond gewerkt. Net als Carlo is ook hij tegen het hoofd geschopt. Deze man is ook buiten bewustzijn op de grond achtergebleven. Een laatste slachtoffer werd geslagen en geschopt en er werd geprobeerd om hem te tackelen. Hij wist overeind te blijven en te ontkomen.

De zeven verdachten die vanaf het begin betrokken waren bij het geweld voor de Bier-Express hebben zich daarmee schuldig gemaakt aan openlijk geweld. S.B. en H.B. hebben met het schoppen tegen het hoofd van één van de slachtoffers die op de grond lag zich schuldig gemaakt aan een poging doodslag op hem. En van verdachte S.B. staat vast dat in elk geval hij ook tegen Carlo’s hoofd heeft geschopt.

Wat is er gebeurd met Carlo?

De gewelddadigheden op Mallorca zijn in meer of mindere mate door alle verdachten bekend, behalve het geweld tegen Carlo. Geen van de verdachten zegt Carlo geschopt te hebben en ook niet gezien te hebben wie Carlo raakte. Van bijna alle geweldshandelingen zijn (camera)beelden, behalve van het geweld tegen Carlo. De rechtbank moet vaststellen of de drie verdachten zich schuldig hebben gemaakt aan de doodslag op Carlo. Voor verdachten M.Te. en H.B. is dat niet vast te stellen. Dat ligt anders voor verdachte S.B.

Uit het dossier blijkt dat er meerdere jongens om Carlo heen stonden en hem in zijn gezicht hebben gestompt. Na één van de vuistslagen in zijn gezicht is Carlo achterover gevallen op de grond. Vervolgens hebben meerdere jongens Carlo getrapt tegen zijn bovenlichaam en zijn hoofd, waarbij minimaal één trap op zijn hoofd raak was. De rechtbank stelt vast dat S.B. in elk geval één van die jongens is die hem heeft geschopt, ondanks zijn stellige ontkenning. Meerdere bewijsmiddelen wijzen in zijn richting, waarvan twee doorslaggevend zijn. Allereerst is er een getuige die vanaf het begin heeft verklaard over het signalement van één van de mannen die schopte. Dat signalement komt overeen met S.B. Daarnaast is er op de schoen van S.B. DNA van Carlo gevonden. De rechtbank stelt dan ook vast dat zowel S.B. als ten minste één ander Carlo heeft geschopt terwijl hij op de grond lag. Wie die andere persoon, of personen, zijn kan de rechtbank niet vaststellen. Tegen M.Te. en H.B. ontbreekt in ieder geval het bewijs.

Groepsgeweld

De rechtbank concludeert dat er op Mallorca sprake is geweest van zinloos en extreem uitgaansgeweld. Met in dit geval fatale gevolgen. Dat gevolg speelt natuurlijk een belangrijke rol in de strafoplegging. Maar ook als Carlo niet zou zijn overleden was er nog steeds sprake van zeer ernstige feiten. Het grootste gedeelte van de verdachten deinst er kennelijk niet voor terug fors geweld te gebruiken, waarvan een aantal verdachten zelfs weerloze slachtoffers die op de grond liggen nog te lijf gaan. Het mag zo zijn dat dit allemaal niet het vooropgezette plan was van de Hilversummers, maar wat wel gezegd mag worden is dit: het is de angst van veel jongeren – en waarschijnlijk ook van hun ouders – dat ze op een uitgaansavond een groep als deze tegenkomen. Er was sprake van groepsgeweld waarin ieders aandeel heeft bijgedragen aan de ernstige gevolgen. Vooral het geweld bij de Bier-Express weegt zwaar mee bij het opleggen van de straffen. Dit geweld was gericht tegen de hele groep, dus ook tegen Carlo. De ernstige gevolgen hebben dus ook voor iedereen invloed op de straf. Bovendien was de groep Hilversummers daarvoor ook al betrokken bij het geweld bij de Zaak en de Level.

Welke straffen moeten er dan volgen?

Het Openbaar Ministerie heeft in de zaak van S.B. een gevangenisstraf van 10 jaar geëist en in de zaken van M.Te. en H.B. een gevangenisstraf van 8 jaar. De hoogte hiervan was voornamelijk gebaseerd op de doodslag van Carlo. Nu dit niet bewezen kan worden bij M.Te. en H.B. is het vanzelfsprekend dat de straf voor hen lager uitvalt dan de eis. In het geval van S.B. heeft de rechtbank meegewogen dat hij zeer ernstig geweld heeft gepleegd op de boulevard van El Arenal en daarbij het risico dat de slachtoffers zouden overlijden voor lief heeft genomen. Maar hij was die avond niet op stap gegaan om iemand van het leven te beroven. Ook weegt zijn jonge leeftijd mee en heeft de rechtbank gekeken naar straffen die in soortgelijke zaken worden opgelegd. Naast deze drie ‘hoofdverdachten’ had het Openbaar Ministerie alleen in de zaak van D.v.S. een eis op tafel gelegd die inhield dat hij nog terug zou moeten naar de gevangenis. De rechtbank vindt dat geen recht doen aan de ernst van de feiten. Alle verdachten, met uitzondering van de vrijgesproken verdachte en L.v.d.H (die niet bij het geweld bij de Bier-Express betrokken was)., krijgen een onvoorwaardelijke celstraf. Dit betekent voor de vijf verdachten die al eerder in voorarrest zaten dat zij vanaf de uitspraak (weer) vast zitten.

Beslissingen per verdachte