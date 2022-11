Staking PostNL gaat niet door

Mariska Exalto, bestuurder FNV Post en Pakketten: ‘De leden willen niet onder die voorwaarden staken, want de impact zou dan te gering zijn. Het is erg jammer dat PostNL deze voorwaarden stelt, want in de ogen van onze leden, zijn die helemaal niet nodig.’ De vakbond kijkt nu samen met haar leden naar de mogelijkheden voor andere acties die wel voldoen aan het vonnis van de rechtbank.