Vrachtwagen uitgebrand op terrein van Kuehne+Nagel aan de Marshallweg in Veghel

Trailer gespaard

De brandweer zette een blusvoertuig in en er kwam een waterwagen met extra bluswater ter plaatse. De brand bleef beperkt tot enkel het trekkende voertuig, de trailer was leeg en bleef bespaard. De rook trok over de Kennedylaan en over de Veghelse chocoladefabriek van Mars. Of de brand daar nog verstoring van het productieproces heeft gezorgd is niet bekend. Ook de politie was aanwezig.