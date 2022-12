‘Politieagent Ricardo leverde een uitzonderlijke prestatie tijdens rellen Coolsingel’

Eremedaille

Als blijk van waardering ontving hij donderdag een Eremedaille voor verdienste uit handen van minister Dilan Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid). Dit is de hoogste onderscheiding binnen de Nederlandse politie.

Ricardo

Zo’n honderd betogers tegen de coronamaatregelen verwachtte de politie die 19e november 2021. Het werden er duizenden die, gewapend met ijzeren pijpen en zware explosieven, een ongekende geweldsexplosie veroorzaakten in het centrum van Rotterdam. Politie en hulpverleners werden aangevallen, voertuigen in brand gestoken en straatmeubilair vernield. Agenten zagen zich gedwongen gericht te schieten. Om het oproer te beteugelen, lieten ze lieten knappe staaltjes van moedig optreden zien. Operationeel commandant Ricardo nam daarbij het voortouw. Dat werd gezien en gewaardeerd door zijn naaste collega’s van basisteam Centrum. Zij nomineerden hem voor de Eremedaille van verdienste wegens het verrichten van een buitengewone politieprestatie. Een voordracht die de politieleiding van harte ondersteunt.

Extreme omstandigheden

‘Veel collega’s zijn die dramatische avond boven zichzelf uitgestegen, hebben ongelofelijke moed getoond in de frontlinie. Eigenlijk verdienen alle collega’s die daar aan het begin van de avond op de Coolsingel in de frontlinie stonden een onderscheiding’, aldus korpschef Henk van Essen. ‘Maar Ricardo heeft zich op bijzondere wijze onderscheiden. Hij heeft zeer moedig en uiterst bekwaam leidinggegeven in een situatie waarin er direct gevaar was voor zijn eigen gezondheid, dan wel leven.

Rust en overzicht

Ricardo behield de rust en het overzicht, en heeft die maatregelen genomen die op dat moment redelijkerwijs mogelijk waren. Hierbij zag hij zich geconfronteerd met een enorme overmacht die extreem geweld niet schuwde. Een unieke prestatie. Ricardo handelde niet alleen volgens onze kernwaarden, zijn optreden toont bovenal de essentie van operationeel leidinggeven in extreme omstandigheden. Door adequate besluitvorming en communicatie heeft hij vertrouwen overgebracht op collega’s. Daardoor was er altijd een handelingsperspectief en voelde niemand zich in de steek gelaten. Dat maakt zijn optreden uitzonderlijk.’

Koelbloedig optreden

Wietske Straathof, sectorhoofd van District Stad, kan zich volledig vinden in de lof die Ricardo ten deel valt. Door zijn koelbloedige optreden heeft hij dodelijke slachtoffers voorkomen, is haar stellige overtuiging. ‘Hij heeft meer dan het verschil gemaakt, die avond’, zegt ze. ‘Het had nog veel erger kunnen zijn. Ricardo heeft de collega’s op straat aangestuurd in afwachting van de ME. Mede dankzij zijn ervaring bij Defensie en als hondengeleider bleef hij helder denken en handelen.’ Bijvoorbeeld toen de positie van de linie op de Coolsingel onhoudbaar werd tegen een overmacht aan relschoppers.

Welbewuste opdracht terugtrekken

Ricardo gaf zijn collega’s welbewust opdracht zich terug te trekken en iets verderop te hergroeperen. Vervolgens stelde hij hen in twee rijen op om een ogenschijnlijk meer massieve linie te vormen. Zonder zijn inbreng zou het groepsverband zijn verbroken en zouden de collega’s individueel door de menigte zijn overlopen. Wietske: ‘Mede door zijn strakke leiding in de operatie heeft hij ervoor gezorgd dat er geen collega’s ernstig gewond zijn geraakt. Iedereen verdient complimenten voor het optreden, maar Ricardo stak daar nog bovenuit.’

'Dubbel gevoel'

De hoofdpersoon zelf heeft een dubbel gevoel over de waardering die hij krijgt: ‘Natuurlijk ben ik enorm vereerd dat de Eremedaille mij is toegekend’, vertelt Ricardo. En dat ik door collega’s ben voorgedragen, is het allergrootste compliment. ‘Tegelijkertijd voelt het lastig en dubbel want ik stond daar niet alleen natuurlijk. Het is een gezamenlijke verdienste. En een aantal collega’s zit nog steeds ziek thuis. Zeker vier van hen kunnen niet meer honderd procent aan het werk omdat ze werden geconfronteerd met relschoppers die het licht uit hun ogen wilden trappen. Ik vind dat onverteerbaar. Het is een wonder dat er geen doden zijn gevallen. Maar ik ben absoluut geen held. Ik deed gewoon mijn werk. Ik probeerde alles in goede banen te leiden en dat heeft gelukkig goed uitgepakt.’