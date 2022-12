Gemeente Zoetermeer sluit brug over A12 vanwege instortingsgevaar

Vrijdagavond heeft de gemeente Zoetermeer de Nelson Mandelabrug, die over de A12 gaat, afgesloten. Deze beperking is per direct ingesteld uit oogpunt van veiligheid, na uitgebreid onderzoek, zo stelt de gemeente.

Gebruikers van de brug worden omgeleid. De rijksweg A12 die onder de brug door loopt blijft vooralsnog open voor verkeer.

Na een uitgebreid onderzoek van de brug naar aanleiding van eerder geconstateerde scheuren is de brug per direct gesloten. Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek is bij Rijkswaterstaat een spoedadvies aangevraagd. Het spoedadvies is aangevraagd om vast te stellen hoe acuut de situatie is.

De rijksweg A12 die onder de brug door loopt blijft voorlopig open voor verkeer. De gemeente wil zo min mogelijk risico nemen wanneer het gaat om de veiligheid van onze inwoners. ''Om die reden zijn wij direct overgegaan tot het sluiten van de brug''.

De komende week worden er pendelbussen ingezet. Tussen 5.30 en 1.30 uur rijden er busjes vanuit de pleinen aan de Rokkeveense kant en de Driemanspolder kant. Op afroep is er ook vervoer voor gehandicapten beschikbaar.