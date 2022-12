Forensisch en opsporingsteam thuis na onderzoek in Oekraïne

Het Nederlands forensisch en opsporingsteam (FO-team) is weer terug in Nederland. Het ongeveer 40-koppige marechausseeteam deed de afgelopen weken onderzoek naar oorlogsmisdaden in Oekraïne. De experts deden dat op verzoek van Oekraïne, onder de vlag van het International Strafhof (ICC).

Het FO-team bestaat onder meer uit forensische, digitale en tactische rechercheurs van de Koninklijke Marechaussee (KMar), aangevuld met experts van andere Defensieonderdelen. Zij werden vandaag op Vliegbasis Eindhoven onthaald door onder anderen Commandant der Strijdkrachten generaal Onno Eichelsheim, Commandant KMar luitenant-generaal Hans Leijtens en Brenda Hollis van het ICC.

Het team deed hun werk onder zware omstandigheden. Hierbij stelden zij onder meer bewijs veilig, spraken zij met getuigen en verrichtten zij DNA-onderzoek. Verder is digitale informatie veiliggesteld van bijvoorbeeld camera’s en computers. Hun bewijslast gaat naar het ICC. Daar wordt bepaald of tot vervolging wordt overgegaan.

Het was de tweede keer dat het FO-team actief was in het land, dat eind februari werd binnengevallen door Rusland. In mei van dit jaar deed het daar ook al onderzoek. De bedoeling is dat de experts in het voorjaar van 2023 opnieuw naar Oekraïne vertrekken. Ook voor dat najaar staat een onderzoek gepland.

Niet zonder risico

De inzet was zeker niet zonder risico. De Russen zijn de laatste tijd in het hele land zeer actief met raketaanvallen.

Het FO-team levert met deze onderzoeken volgens het kabinet een belangrijke bijdrage aan het optreden tegen inbreuken op de internationale rechtsorde.