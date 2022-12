Meerdere voertuigen in Amsterdamse parkeergarage volledig afgebrand na brandstichting

In de nacht van vrijdag op zaterdag ie er in Amsterdam Zuidoost brand ontstaan in een parkeergarage aan de Hogevecht. Dit meldt de politie maandag.

Brandstichting

'Drie voertuigen zijn volledig afgebrand en één voertuig is beschadigd. De recherche gaat uit van brandstichting en is op zoek naar getuigen', aldus de politie.

Melding rookontwikkeling

Omstreeks 06.30 uur kwam er een melding binnen bij het Operationeel Centrum van rookontwikkeling in een parkeergarage. Diverse politie-eenheden en de brandweer werden ingezet en troffen een fikse brand aan in de parkeergarage aan Hogevecht. Drie auto’s en een busje stonden in brand. Slechts één auto komt er met schade vanaf, maar de andere voertuigen zijn volledig afgebrand.

Onderzoek Forensische Opsporing

Forensische Opsporing heeft onderzoek gedaan en zegt uit te gaan van brandstichting. Bij de flat Haag en Veld is rond hetzelfde tijdstip meubilair in brand gestoken en in de Geelbekstraat heeft een busje vlam gevat. De recherche onderzoekt alle drie de incidenten en kijkt of de zaken mogelijk in verband gebracht kunnen worden met elkaar.