Politie verricht in totaal 55 aanhoudingen voor rellen bij voetbalfeesten

Op veel plaatsen in het land waren voetbalfans vooral aan het feesten maar in enkele grote steden in Nederland was het dinsdagavond onrustig. Dit meldt de politie woensdag

Rellen

'De Mobiele Eenheid (ME) moest ingrijpen bij rellen in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Een agent in Rotterdam liep gehoorschade op. Op verschillende plaatsen zijn relschoppers gearresteerd, meer aanhoudingen worden niet uitgesloten', aldus de politie.

Den Haag

In Den Haag zijn dinsdagavond tien aanhoudingen verricht. Politiemensen en andere hulpverleners werden daar bekogeld met zwaar vuurwerk en bakstenen. Een personenauto reed in op politiemensen. Zij konden op tijd wegspringen en bleven hierdoor ongedeerd. Ook werd een motorrijder van de politie belaagd. Na half elf werd het in Den Haag rustiger op straat.

Amsterdam

In Amsterdam zag de politie hoe relschoppers op auto’s dansten en vuurwerk gooiden naar hulpverleners, trams en bussen. In de hoofdstad zijn dinsdagavond tien mensen aangehouden. Ook in Utrecht was de sfeer onder de voetbalfans aanvankelijk nog goed, maar sloeg die rond negen uur dinsdagavond om. In de wijk Lombok werd de politie te paard ingezet.

Rotterdam

De meeste voetbalfans in Rotterdam waren vooral aan het feesten. Het was druk, maar beheersbaar. Een klein aantal mensen koos ervoor om zich toch te misdragen. Een agent heeft gehoorschade opgelopen nadat een vuurwerkbom werd afgestoken. Bij station Rotterdam Centraal is zwaar vuurwerk gegooid naar omstanders. Hiervoor heeft de politie zeven personen aangehouden. Verspreid over de avond zijn in de stad Rotterdam in totaal zo'n 35 mensen aangehouden voor onder andere gooien met vuurwerk, het niet tonen van een legitimatiebewijs en belediging.

Feesten

In verschillende andere steden, zoals Breda, waren veel voetbalfans op de been die het bij feesten hielden. Ook in Amersfoort was de sfeer, ondanks aanhoudingen, goed en is de ME niet ingezet. Het feestelijke verloop was voor een groot deel te danken aan het goede werk van buurtvaders en jongerenwerkers. Tussen de grote groep feestvierders probeerden wel enkele mensen de orde te verstoren. Zij gooiden vuurwerk richting politiemensen. Vier verdachten zijn meteen aangehouden voor het gooien van vuurwerk en bezit van vuurwerk.

Politiemensen

Portefeuillehouder geweld tegen politieambtenaren (GTPA) Frank Paauw: ‘We begrijpen het dat mensen feest willen vieren als hun team wint. Maar vernielingen en geweld tegen politiemensen hoort daar niet bij. Dat er in diverse steden zwaar vuurwerk is gegooid naar collega’s en hulpverleners is totaal onacceptabel. We zullen als politie moeten werken aan nieuwe tactieken en middelen om dit beter aan te kunnen pakken.’

Geweld tegen hulpverleners

De politie grijpt in als mensen hulpverleners of politiemensen belagen of vernielingen aanrichten. De veiligheid van omstanders, hulpverleners en politiemensen staat altijd voorop. Geweld tegen hulpverleners is onacceptabel.